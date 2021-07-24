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XXXII летние Олимпийские игры

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

В матче первого круга россиянин победил казахстанца Александра Бублика
Даниил Медведев EPA-EFE/NEIL HALL EDITORIAL
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/NEIL HALL EDITORIAL

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Токио.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между представителем Индии Сумитом Нагалом (160-й номер мирового рейтинга) и узбекистанцем Денисом Истоминым (197).

Медведев является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

Бублику 24 года, он занимает 40-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом казахстанца на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата США (2019).

Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

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