Отец Галашиной прокомментировал выступление спортсменки на Олимпиаде

Галашина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Золото с олимпийским рекордом выиграла китаянка Цянь Ян (251,8), которая перед последним выстрелом уступала россиянке.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая первую медаль российской команды на Играх в Токио, выступит в еще одном олимпийском упражнении 27 июля в паре с Владимиром Масленниковым. После этого спортсменка вернется домой, где ее встретят родные, об этом сообщил ТАСС ее отец Валерий Галашин.

"Анастасия, скорее всего, прилетает 29 июля, потому что 27 июля у нее еще один старт - она стреляет в так называемом миксте, смешанные пары. Стреляет с Владимиром Масленниковым, призером Игр в Рио-де-Жанейро. Мы тоже будем держать кулачки, а 29 июля она прилетит, конечно, мы поедем в Москву ее встречать, думаю, скорее всего, эмоционально и физически ей будет тяжело из-за перелета и смены часовых поясов, будем ее поддерживать", - сказал он.

"Настя пришла в стрельбу в 12 с половиной лет"

По его словам, в детстве Анастасия, как и любой ребенок, занималась всеми видами спорта, в том числе плаванием и танцами. В 14 лет девушка получила звание мастера спорта, а в 17 лет поняла, что хочет связать свою жизнь со спортом. "Это всегда волнительный момент, не только для родителей, но и для всей страны. <…> Попасть в финал - уже достижение, а быть на пьедестале - историческое событие", - отметил Галашин.

"Настя пришла в спорт в 12 с половиной лет. Я в свое время занимался этим видом спорта, поэтому видел определенный потенциал, понимал, что психологически она достаточно готова к этому виду спорта в силу своих эмоциональных качеств, стрессоустойчивости", - сказал Галашин.

Губернатор Ярославской области, откуда спортсменка родом, Дмитрий Миронов также поздравил спортсменку с результатами соревнований. "Первая медаль нашей сборной на Олимпиаде - ярославское серебро Анастасии Галашиной. <...> Анастасия, поздравляю, благодарю и вместе со всеми ярославцами горжусь вашим успехом!" - сообщил он на своей странице в Facebook.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды становилась серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр.