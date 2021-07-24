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Футбол в России

Решение о допуске зрителей на матч РПЛ "Ростов" - "Зенит" будет принято перед игрой

Матч между командами должен пройти 1 августа в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Решение о допуске зрителей на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Зенитом" будет принято перед игрой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Ростова-на-Дону.

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"Решение о проведении матча с "Зенитом" [со зрителями или при пустых трибунах] будет принято перед игрой. Футбольный клуб "Ростов" постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростова".

В пятницу оперативный штаб по Ростовской области сообщил журналистам о том, что "решение о проведении 1 августа матча с "Зенитом" будет принято руководством "Ростова" в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Ростовской области и санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе". В штабе отметили, что проведение массовых мероприятий в субъекте РФ осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача от 7 июля № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартовал 23 июля матчем между "Ростовом" и московским "Динамо", встреча завершилась со счетом 0:2. Игра на "Ростов-Арене" прошла без зрителей. Решение о недопуске болельщиков было принято за сутки до встречи на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

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