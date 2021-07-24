Теннисист Медведев назвал Карпина харизматичным футбольным тренером

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира теннисист Даниил Медведев заявил, что ему нравится кандидатура Валерия Карпина, назначенного главным тренером сборной России по футболу. Об этом Медведев сказал журналистам в субботу.

Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ

Верим - не верим. Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) в пятницу объявил о назначении на пост главного тренера национальной сборной Валерия Карпина. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Карпин - харизматичный человек. Мне нравится [как тренер сборной]", - сказал Медведев. Он добавил, что Карпин сумел добиться хороших результатов на посту главного тренера "Ростова".

"Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол", - добавил теннисист.

В субботу Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады в Токио со счетом 6:4, 7:6 (10:8).