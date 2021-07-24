Россиянка Носкова вышла во второй круг олимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Яна Носкова обыграла француженку Притнику Паваде в матче первого круга олимпийского турнира по настольному теннису.

Встреча завершилась со счетом 12:10, 6:11, 3:11, 11:7, 11:9, 11:9 в пользу 27-летней россиянки. В следующем круге она встретится с Мо Чжан из Канады, их матч пройдет 25 июля.

Носкова является серебряным призером чемпионата Европы и трехкратным бронзовым призером европейского первенства. Также в ее активе три победы в личном первенстве на чемпионатах России.

Паваде 16 лет, в 2020 году она стала победительницей молодежного чемпионата Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.