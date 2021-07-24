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XXXII летние Олимпийские игры

CAS разрешил главе Федерации тяжелой атлетики России Агапитову присутствовать на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию функционера 22 июля
Президент ФТАР Максим Агапитов Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России
Описание
Президент ФТАР Максим Агапитов
© Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и врио главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио. Об этом сам Агапитов по телефону сообщил ТАСС.

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"Я получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана, - сказал Агапитов. - Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио", - сказал Агапитов.

МОК 16 июля уведомил Агапитова, который в настоящее время временно исполняет обязанности президента EWF, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. Агапитов подал апелляцию, которую CAS рассмотрел 22 июля.

Агапитов прибудет в Токио в качестве врио руководителя EWF. Он возглавил EWF 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет ФТАР, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру.

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