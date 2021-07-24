Глушенков сможет сыграть за "Крылья Советов" против "Спартака" во втором круге РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нападающий Максим Глушенков, перешедший на правах аренды из московского футбольного клуба "Спартак" в самарские "Крылья Советов", по условиям соглашения между сторонами сможет сыграть против красно-белых в матче второго круга Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

"Крылья Советов" 23 июля объявили о том, что 21-летний Глушенков проведет сезон-2021/22 в самарском клубе на правах аренды. По условиям соглашения со "Спартаком" нападающий сможет сыграть за новую команду начиная с третьего тура чемпионата России. В первом и втором турах РПЛ самарцы на домашнем стадионе "Солидарность-Арена" сыграют с грозненским "Ахматом" и "Спартаком". Игры состоятся 25 и 30 июля соответственно.

"Запрета на это нет", - сообщили в пресс-службе "Спартака" в ответ на запрос ТАСС о том, сможет ли Глушенков по условиям аренды сыграть за "Крылья Советов" против красно-белых. Генеральный директор самарцев Вадим Андреев подтвердил, что в договоре между клубами не предусмотрен запрет на участие нападающего в игре второго круга против "Спартака".

В день объявления об аренде Глушенкова "Крыльями Советов" "Спартак" также сообщил о продлении контракта с нападающим до 31 мая 2024 года, предыдущее соглашение истекало в 2023 году. "Мы продлили с ним контракт на год, так что выкуп не подразумевается", - подчеркнули в московском клубе.

Глушенков уже выступал за "Крылья Советов" в сезоне-2019/20. Тогда он провел в составе самарцев 10 матчей, в которых забил три гола и получил две желтые карточки. В первой части сезона-2020/21 нападающий провел в составе "Спартака" пять игр в чемпионате России, а во время зимней паузы был отдан в аренду в подмосковные "Химки". В 10 играх за эту команду он забил два мяча, один из которых - в ворота "Спартака".

Глушенков с 2019 года играет за молодежную сборную России. В девяти играх за команду на его счету два мяча. Из-за разрыва крестообразной связки в октябре 2020 года не смог попасть в состав на молодежный чемпионат Европы, где россияне не вышли из группы с командами Исландии (4:1), Франции (0:2) и Дании (0:3).