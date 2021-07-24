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XXXII летние Олимпийские игры

Китайская штангистка Хоу Чжихуэй завоевала золото на Олимпиаде

Серебро завоевала представительница Индии Саикхом Мирабаи Чану, бронзу - индонезийка Уинди Кантика
Хоу Чжихуэй EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Описание
Хоу Чжихуэй
© EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Китаянка Хоу Чжихуэй стала победительницей олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг.

Китайская спортсменка в сумме показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке). Серебро завоевала представительница Индии Саикхом Мирабаи Чану (202), бронзу - индонезийка Уинди Кантика Айса (194).

Хоу Чжихуэй установила олимпийский рекорд. В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному Олимпийскому комитету (МОК), что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

Ранее в субботу россиянка Кристина Соболь стала последней в квалификации. 29-летняя спортсменка не смогла взять начальный вес 80 кг, после чего заявила вес 81 кг, но не сумела успешно завершить заключительную попытку.

Китайская сборная с двумя золотыми наградами лидирует в медальном зачете. Второе место делят команды Индии и России, в активе которых по одной серебряной медали.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2002
2Россия0101
3Индия0101
4Швейцария0011
5Индонезия0011

 

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