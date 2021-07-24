Теннисист Карацев заявил, что победа на Олимпиаде является для него мечтой

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев назвал Олимпиаду престижным турниром и заявил, что победа на Играх является для него мечтой. Об этом он рассказал журналистам.

В первом круге олимпийского турнира Карацев обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:2.

"Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open - это несравнимые вещи. Для меня Олимпиада - это очень престижно, и выиграть медаль - это мечта", - сказал Карацев.

Во втором круге россиянин встретится с представителем Франции Жереми Шарди.