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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Карацев заявил, что победа на Олимпиаде является для него мечтой

Ранее россиянин вышел во второй круг олимпийского турнира

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев назвал Олимпиаду престижным турниром и заявил, что победа на Играх является для него мечтой. Об этом он рассказал журналистам.

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В первом круге олимпийского турнира Карацев обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 6:2.

"Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open - это несравнимые вещи. Для меня Олимпиада - это очень престижно, и выиграть медаль - это мечта", - сказал Карацев.

Во втором круге россиянин встретится с представителем Франции Жереми Шарди.

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