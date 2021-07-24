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XXXII летние Олимпийские игры

Иранец Форуги выиграл золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Второе место занял серб Дамир Микец, третье - китаец Пан Вэй
Джавад Форуги AP Photo/Alex Brandon
Описание
Джавад Форуги
© AP Photo/Alex Brandon

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Иранский спортсмен Джавад Форуги выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров на Олимпийских играх.

41-летний иранец набрал 244,8 балла. Второе место занял серб Дамир Микец (237,9), третье - китаец Пан Вэй (217,6).

Форуги установил олимпийский рекорд, превзойдя достижение вьетнамца Хоанг Суан Виня (202,5), которое было установлено на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее в субботу россияне Артем Черноусов и Вадим Мухаметьянов заняли соответственно 11-е и 23-е места в квалификации и не смогли пробиться в финал.

Форуги является двукратным бронзовым призером чемпионата Азии по стрельбе в личном и командном соревнованиях (2019).

В медальном зачете с двумя золотыми наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку занимает сборная Ирана (одно золото), третье место делят команды Индии и России, в активе которых по одной серебряной медали. Олимпиада завершится 8 августа

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Иран1001
3Сербия0101
4Россия0101
5Индия0101
6Швейцария0011
7Индонезия0011

 

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