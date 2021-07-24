Иранец Форуги выиграл золото Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Иранский спортсмен Джавад Форуги выиграл золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров на Олимпийских играх.
41-летний иранец набрал 244,8 балла. Второе место занял серб Дамир Микец (237,9), третье - китаец Пан Вэй (217,6).
Форуги установил олимпийский рекорд, превзойдя достижение вьетнамца Хоанг Суан Виня (202,5), которое было установлено на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее в субботу россияне Артем Черноусов и Вадим Мухаметьянов заняли соответственно 11-е и 23-е места в квалификации и не смогли пробиться в финал.
Форуги является двукратным бронзовым призером чемпионата Азии по стрельбе в личном и командном соревнованиях (2019).
В медальном зачете с двумя золотыми наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку занимает сборная Ирана (одно золото), третье место делят команды Индии и России, в активе которых по одной серебряной медали. Олимпиада завершится 8 августа
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|Иран
|1
|0
|0
|1
|3
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|4
|Россия
|0
|1
|0
|1
|5
|Индия
|0
|1
|0
|1
|6
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|7
|Индонезия
|0
|0
|1
|1