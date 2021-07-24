Тренер: российским саблистам не хватило международной практики перед Играми в Токио

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские саблисты не смогли побороться за медали на Олимпийских играх в Токио, так как команде не хватило международной практики перед главным стартом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской сборной по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов.

В субботу четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников уступил в 1/16 финала олимпийского турнира египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом 13:15, чемпион России Константин Лоханов на этой же стадии не справился с представителем Южной Кореи Ким Чжун Хваном - 11:15, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов уступил этому же спортсмену на стадии 1/4 финала.

"Камиль набирал весь турнир, фехтовал все лучше и лучше, и в схватке с корейцем очень хорошо фехтовал. Но при счете 14:12 надо было рисковать, делать приемы, но его как перемкнуло, - рассказал Глотов. - Решетников не справился с волнением. Целый год готовились, готовили определенные боевые действия, и чисто психологически он знал, что делать, но выполнить не смог".

"Думаю, здесь сказалось, что у команды из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19, перед Играми не было международной практики - в основном всероссийские соревнования, - отметил Глотов. - Лоханов фехтовал очень неплохо, но одна фраза, когда он взял защиту и не попал, перевернула весь бой - соперник после удара упал, он сегодня вообще после каждого удара падает, а дальше Лоханов начал рано пятиться назад, потерял нить боя, и тем самым проиграл".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.