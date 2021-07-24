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XXXII летние Олимпийские игры

Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпийских игр в миксте

Серебряные награды достались представителям Нидерландов, бронзу выиграли мексиканцы
Дже Док Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дже Док
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.

Бронзовые медали завоевали мексиканцы Алехандра Валенсия и Луис Альварес, победившие турецких лучников Ясемин Анагоз и Мете Газоза (6:2).

Россияне выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Иран1001
3Южная Корея1001
4Сербия0101
5Россия0101
6Нидерланды0101
7Индия0101
8Швейцария0011
9Индонезия0011
10Мексика0011

 

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XXXII летние Олимпийские игры
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