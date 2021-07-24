Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпийских игр в миксте

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.
Бронзовые медали завоевали мексиканцы Алехандра Валенсия и Луис Альварес, победившие турецких лучников Ясемин Анагоз и Мете Газоза (6:2).
Россияне выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|Иран
|1
|0
|0
|1
|3
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|4
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|5
|Россия
|0
|1
|0
|1
|6
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|7
|Индия
|0
|1
|0
|1
|8
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|9
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|10
|Мексика
|0
|0
|1
|1