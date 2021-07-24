Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпийских игр в миксте

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Южнокорейцы Чже Док Ким и Сан Ан победили нидерландцев Габриэлу Байардо и Стива Вейлера в финале смешанных соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио со счетом 5:3.

Бронзовые медали завоевали мексиканцы Алехандра Валенсия и Луис Альварес, победившие турецких лучников Ясемин Анагоз и Мете Газоза (6:2).

Россияне выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.