Хачанов и Рублев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли американцам Радживу Рэму и Фрэнсису Тиафо в матче первого круга парного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 12:10 в пользу американцев. В парных турнирах на Олимпиаде в третьем сете играется тай-брейк до 10 очков или до разницы в два очка.

Во втором круге американские теннисисты сыграют с победителем матча между японцами Таро Даниэлем и Ёсихитой Нисиокой и хорватами Марином Чиличем и Иваном Додигом.

Хачанов является 25-й ракеткой мира в одиночном разряде и 93-й - в парном. Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на седьмой строчке в одиночном разряде и на 73-й - в парном. Он имеет на своем счету два титула ATP в парном разряде.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.