Жена гимнаста Нагорного отворачивается от экрана во время выступления мужа на Олимпиаде

Дарья Нагорная объявила о завершении карьеры в феврале нынешнего года, и семью на Играх в Токио представляет ее муж

ТОКИО, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Супруга серебряного призера Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Никиты Нагорного Дарья не смотрит выступления мужа, а только слышит звук соревнований из Токио. Об этом она рассказала ТАСС. Гимнасты Никита и Дарья Нагорные (фамилия Дарьи до замужества - Спиридонова) вместе еще с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Дарья Нагорная объявила о завершении карьеры в феврале нынешнего года, и семью на Играх в Токио представляет ее муж.

"Мы уже были вместе в Рио-де-Жанейро, - сказала Нагорная. - Очень тяжело, когда мы порознь, я очень скучаю. Когда я сама выступала, было намного спокойнее. А когда смотрю за его выступлениями - это гораздо волнующе". Нагорная рассказала, что часто созванивается с мужем во время Олимпийских игр, и они долго разговаривают. "Мы созваниваемся, вчера ночью долго разговаривали, - сказала собеседница агентства. - Сейчас мы говорим по телефону об Олимпиаде, о будущей жизни, о мечтах, мы любим мечтать. Я его поддерживаю, а он рассказывает, какие условия в Олимпийской деревне, какое у него состояние. Нет, он не жалуется, он готов и хочет выступать, хочет выступить хорошо и поскорее уже приехать домой". Когда жена смотрит по телевизору - падает Нагорный выступит на Олимпийских играх в нескольких дисциплинах на протяжении почти недели.

"Когда его выступление идет, а я смотрю - выглядит все это ужасно, - рассказала Нагорная. - Я сажусь, включаю звук и не смотрю - отворачиваюсь от телевизора, просто не могу смотреть. Когда я смотрела выступления Никиты, он все время падал, поэтому перестала это делать. Даже на Кубке России не смотрела и подумала, что можно один раз посмотреть - тут он упал". Нагорная также отметила, что муж очень ответственно подходит к соревнованиям, заранее садится на диету. "Никита - очень дисциплинированный, всегда собранно подходит к соревнованиям, - сказала Дарья. - Он очень следит за питанием, у него свои "загоны" на этот счет. Хотя Никита очень любит покушать, например, бургеры, мне даже его жалко было, но он очень себя контролирует". Страна и родные поддерживают Несмотря на отсутствие зрителей и разницу во времени, Нагорная отмечает, что мужа поддерживают вся семья и болельщики по всей стране.