Абрамян: неудача велосипедиста Закарина в Токио может быть следствием ошибок в подготовке

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Неудачное выступление в субботней групповой гонке одного из лидеров сборной России по велогонкам на шоссе Ильнура Закарина может быть вызвано ошибками в подготовке к Олимпиаде. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер команды Иракли Абрамян.

Победу в субботу одержал Ричард Карапас из Эквадора, преодолевший дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал победитель двух последних многодневок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар, оба спортсмена проиграли победителю 1 минуту 7 секунд. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, который финишировал 32-м (+7.51), Александр Власов занял 59-е место (+11.27), Ильнур Закарин не сумел завершить гонку.

"Сегодняшнее выступление наших спортсменов станет предметом серьезного анализа, мы все это будем обсуждать с тренером Дмитрием Конышевым, - сказал Абрамян. - Ильнур Закарин не должен был отставать после первых тяжелых участков трассы, видимо, причины кроются в его подготовке к Олимпиаде, будем разговаривать с тренерами его команды "Газпром-Русвело". Мы со своей стороны для Ильнура все сделали, он должен быть сегодня в оптимальной форме. Непонятно, что случилось, будем выяснять".

Конышев является единственным тренером, приехавшим вместе с командой в Токио. Сам же Абрамян следил за гонкой, находясь в России.

"Что касается Власова, то он был сегодня не в лучшей форме. Я изначально говорил, что ему нужно было стартовать на "Тур де Франс", но его тренеры считали, что ту многодневку стоит пропустить. А сегодняшняя гонка показала, что те ребята, которые ранее стартовали на "Тур де Франс", и тут были впереди", - продолжил собеседник ТАСС.

"Но меня порадовал сегодня Сиваков, который пытался вести тактическую борьбу и атаковать в нужное время. Умение мыслить и делать правильные рывки заслуживает уважения, но, к сожалению, Павел был сегодня также не в том состоянии", - заключил Абрамян.