Колосков: Карпин заслуженно стал главным тренером сборной России по футболу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин заслуженно был назначен на пост главного тренера сборной России, потому что ставит в "Ростове" современный футбол, прививает своим подопечным агрессивность, атакующую манеру игры и контроль мяча. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Все знают, что поначалу я был за иностранца, а все потому, что после Евро я увидел нашу сборную в сравнении с другими, - сказал Колосков. - Сборная России оказалась единственной командой со старомодным футболом, разные зарубежные СМИ писали, что в нашем футболе нет ничего похожего на современный футбол. Я не беру топ-команды, но сборные Дании, Швейцарии, Чехии придерживаются общемировых принципов - это агрессивность, атакующая манера игры, а в основе игры стоит контроль мяча. У России не было такого, тренеры тоже не проявились, поэтому я и считал, что должен прийти иностранец".

"Карпина назначили вполне заслуженно. Во-первых, хороший игрок в прошлом основного состава в "Спартаке" и сборной, яркая личность. Во-вторых, у него богатый тренерский опыт, импонирует тем, что его "Ростов" пытается показывать современный футбол. [Президент РФС Александр] Дюков, по моему мнению, имел в виду, что у "Ростова" есть признаки современного футбола, поэтому Карпин является наиболее подходящей кандидатурой по стилю игры "Ростова", - добавил собеседник агентства.

Также Колосков высказался о перспективах в национальной команде нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. "Закончит ли карьеру в сборной Артем Дзюба, у которого конфликт с Карпиным? Нужно спросить и того и другого, в принципе, мы все знаем, что интересы сборной всегда были выше личных, Карпин тоже понимает, что нужно выигрывать", - заключил почетный президент РФС.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).