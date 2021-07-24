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XXXII летние Олимпийские игры

Представительница Косова Красники выиграла золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо

В финальной схватке спортсменка победила представительницу Японии Фуну Тонаки
Дистрия Красники и Фуна Тонаки AP/Vincent Thian
Описание
Дистрия Красники и Фуна Тонаки
© AP/Vincent Thian

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Представительница Косова Дистрия Красники выиграла золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Красники в финальной схватке победила японку Фуну Тонаки.

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Бронзовые медали завоевали украинка Дарья Белодед, одолевшая израильтянку Ширу Ришони, и представительница Монголии Уранцэцэг Мунхбатын, победившая португальскую дзюдоистку Катарину Кошту.

На стадии 1/8 финала турнира выбыла россиянка Ирина Долгова, проигравшая представительнице Тайваня Линь Чэнь Хао.

Красники 25 лет, она является чемпионкой Европы (2021), а также бронзовым призером мирового первенства (2019). В ее активе серебряная (2018) и бронзовая (2020) медали чемпионатов Европы.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. Места со второго по пятое делят сборные Ирана, Южной Кореи, Косова и Эквадора, в активе которых по одной золотой медали, места с шестого по одиннадцатое делят команды Бельгии, Индии, Нидерландов, России, Японии и Сербии, завоевавшие по одной серебряной медали.

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Иран1001
2Косово1001
2Эквадор1001
2Южная Корея1001
6Бельгия0101
6Сербия0101
6Россия0101
6Нидерланды0101
6Индия0101
6Япония0101
12Швейцария0011
12Индонезия0011
12Мексика0011
12Словения0011
12Украина0011
12Монголия0011

 

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