Представительница Косова Красники выиграла золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Представительница Косова Дистрия Красники выиграла золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Красники в финальной схватке победила японку Фуну Тонаки.

Бронзовые медали завоевали украинка Дарья Белодед, одолевшая израильтянку Ширу Ришони, и представительница Монголии Уранцэцэг Мунхбатын, победившая португальскую дзюдоистку Катарину Кошту.

На стадии 1/8 финала турнира выбыла россиянка Ирина Долгова, проигравшая представительнице Тайваня Линь Чэнь Хао.

Красники 25 лет, она является чемпионкой Европы (2021), а также бронзовым призером мирового первенства (2019). В ее активе серебряная (2018) и бронзовая (2020) медали чемпионатов Европы.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. Места со второго по пятое делят сборные Ирана, Южной Кореи, Косова и Эквадора, в активе которых по одной золотой медали, места с шестого по одиннадцатое делят команды Бельгии, Индии, Нидерландов, России, Японии и Сербии, завоевавшие по одной серебряной медали.

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.