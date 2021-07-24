Электронные мишени установят в тире в Ярославле, где сможет тренироваться Галашина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электронные мишени установят в новом тире с современным оборудованием в Ярославле, где серебряный призер Олимпийских игр в Токио по пулевой стрельбе Анастасия Галашина сможет продолжить тренировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

В субботу Анастасия Галашина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

"Буквально месяц назад в Ярославле на улице Доброхотова после реконструкции был открыт новый тир, который соответствует современным требованиям. Там хорошее освещение, есть система дымоудаления, а в скором времени будут закуплены и установлены электронные мишени. Анастасия Галашина сможет заниматься в этом тире", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, школа олимпийского резерва №3, где занимается Галашина, имеет три тира, которые приспособлены для стрельбы из пневматического и мелкокалиберного оружия. "Вместе с Анастасией в ШОР №3 занимаются еще порядка 180 человек. Среди учеников есть и подрастающие олимпийские надежды. Один из воспитанников, 13-летний Давид Марфиани, выбивает 599 очков из 600", - добавили в сообщении.

Двукратной чемпионке Европы 24 года, она дважды становилась серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр.