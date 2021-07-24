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XXXII летние Олимпийские игры

Ступин рассказал, что российские пловцы поддержали заразившегося коронавирусом Бородина

В субботу Ступин стал четвертым в предварительном заплыве на дистанции 400 м

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская команда по плаванию поддержала чемпиона Европы Илью Бородина, который перед вылетом на Олимпийские игры в Токио заразился коронавирусом. Об этом журналистам рассказал Максим Ступин, который заменит Бородина на дистанции 200 м комплексным плаванием.

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"Это еще одно подтверждение тому, что такое может произойти с каждым, - сказал Ступин о партнере по команде. - Илье хочу пожелать здоровья, он еще молодой, у него все впереди, он обязательно поправится, и, я надеюсь, мы будем вместе выступать на этих дистанциях".

"Я его поддержал, написал ему, мы с ним пообщались. Как и вся команда, которая желает ему здоровья", - подчеркнул он.

В субботу Ступин стал четвертым в предварительном заплыве на дистанции 400 м. "Сразу все пошло не так, я не буду оправдываться, на данный момент это все, что я могу на этой дистанции. Может, на 200 м будет получше", - оценил он свой результат.

"Я, безусловно, готов бороться, расслабляться не нужно, буду готовиться к 200 м", - подчеркнул он.

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