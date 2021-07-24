Японец Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Японец Наохиса Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Спортсмен в финальной схватке победил представителя Тайваня Юн-Вэй Яна.
Бронзовые медали завоевали представитель Казахстана Елдос Сметов, одолевший нидерландца Торнике Цьякадоеа, и француз Люка Мхеидзе, победивший Ким Вон Чина из Южной Кореи.
На стадии 1/8 финала турнира выбыл россиянин Роберт Мшвидобадзе, который проиграл Цьякадоеа.
Такато 28 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2017, 2018), чемпионом Азии (2021), а также бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016). Кроме того, на счету японца 11 побед на турнирах Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) и три золота Гран-при IJF.
В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке идет команда Японии (1-1-0), третье место делят сборные Ирана, Косова, Эквадора и Южной Кореи (1-0-0).
Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Иран
|1
|0
|0
|1
|3
|Косово
|1
|0
|0
|1
|3
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|3
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|7
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|7
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|7
|Россия
|0
|1
|0
|1
|7
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|7
|Индия
|0
|1
|0
|1
|7
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|13
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|13
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|13
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|13
|Словения
|0
|0
|1
|1
|13
|Франция
|0
|0
|1
|1
|13
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|13
|Украина
|0
|0
|1
|1