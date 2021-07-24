Японец Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Японец Наохиса Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Спортсмен в финальной схватке победил представителя Тайваня Юн-Вэй Яна.

Бронзовые медали завоевали представитель Казахстана Елдос Сметов, одолевший нидерландца Торнике Цьякадоеа, и француз Люка Мхеидзе, победивший Ким Вон Чина из Южной Кореи.

На стадии 1/8 финала турнира выбыл россиянин Роберт Мшвидобадзе, который проиграл Цьякадоеа.

Такато 28 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2017, 2018), чемпионом Азии (2021), а также бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016). Кроме того, на счету японца 11 побед на турнирах Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) и три золота Гран-при IJF.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке идет команда Японии (1-1-0), третье место делят сборные Ирана, Косова, Эквадора и Южной Кореи (1-0-0).

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля.