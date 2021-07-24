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XXXII летние Олимпийские игры

Японец Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо

Спортсмен в финальной схватке победил представителя Тайваня Юн-Вэй Яна
Наохиса Такато EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Наохиса Такато
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Японец Наохиса Такато выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Спортсмен в финальной схватке победил представителя Тайваня Юн-Вэй Яна.

Бронзовые медали завоевали представитель Казахстана Елдос Сметов, одолевший нидерландца Торнике Цьякадоеа, и француз Люка Мхеидзе, победивший Ким Вон Чина из Южной Кореи.

На стадии 1/8 финала турнира выбыл россиянин Роберт Мшвидобадзе, который проиграл Цьякадоеа.

Такато 28 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2017, 2018), чемпионом Азии (2021), а также бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016). Кроме того, на счету японца 11 побед на турнирах Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) и три золота Гран-при IJF.

В медальном зачете с двумя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке идет команда Японии (1-1-0), третье место делят сборные Ирана, Косова, Эквадора и Южной Кореи (1-0-0).

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Япония1102
3Иран1001
3Косово1001
3Эквадор1001
3Южная Корея1001
7Бельгия0101
7Сербия0101
7Россия0101
7Нидерланды0101
7Индия0101
7Тайвань0101
13Швейцария0011
13Индонезия0011
13Мексика0011
13Словения0011
13Франция0011
13Монголия0011
13Казахстан0011
13Эстония0011
13Украина0011

 

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