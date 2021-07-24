Галашина раскритиковала техническое оснащение стрелковой базы в Ярославле

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Анастасия Галашина, которая в субботу завоевала первую медаль российской сборной на Олимпиаде в Токио, раскритиковала техническое оснащение стрелковой базы в родном Ярославле. По ее словам, база технически устарела и не дает совсем юным спортсменам проявить свой талант в полной мере.

"Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, патронами, в каких костюмах, потому что это уже все прошлый век. Я надеюсь, что моя медаль способствует задуматься, чтобы что-то приобрести. И я говорю не про себя, а про деток больше. Потому что у нас очень много талантливых детей, и просто в силу технической базы они не могут показать то, что они действительно могут", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

Ранее тренер Галашиной, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Татьяна Голдобина заявила, что успех спортсменки на Олимпийских играх в Токио поспособствует росту популярности стрелкового спорта в Ярославле.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр. Галашиной на Играх также предстоит 27 июля выступить в паре с Владимиром Масленниковым, 29 июля планируется ее возвращение в Россию.