Пайкин: назначение Карпина главным тренером сборной России по футболу вселяет надежду

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу вселяет надежду на изменения. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
О назначении Карпина главным тренером сборной России было объявлено в пятницу. Ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов".
"Назначение Валерия Карпина, одного из лучших игроков России, главным тренером сборной дает надежду на то, что система подготовки и отбора в национальную сборную будет существенно изменена, - сказал Пайкин. - Российский футбол нуждается в подготовке новой смены и постановке амбициозных целей, это невозможно без развития детско-юношеского спорта, воспитания молодых дарований, формирования у них командного духа. Сегодня стратегическое видение важнее тактических успехов, желаю Валерию Карпину удачи на этом пути".
С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победи сборную Финляндии (1:0).