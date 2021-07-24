Пайкин: назначение Карпина главным тренером сборной России по футболу вселяет надежду

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу вселяет надежду на изменения. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

О назначении Карпина главным тренером сборной России было объявлено в пятницу. Ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов".