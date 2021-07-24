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XXXII летние Олимпийские игры

Авербух: церемонию открытия Олимпиады в Токио не нужно было проводить на большом стадионе

На Национальном стадионе в Токио в пятницу присутствовало всего 950 человек

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Организаторам Олимпийских игр в Токио не следовало проводить церемонию открытия на большом стадионе. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, постановщик спортивных мероприятий Илья Авербух.

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Церемония открытия прошла на Национальном стадионе в Токио в пятницу без зрителей.

"Грустно смотрелись пустые места на стадионе, контрастировало с матчами недавнего чемпионата Европы, - сказал Авербух. - Слишком сурово подошли организаторы, надо было хотя бы на 50 процентов заполнить арену. Можно было бы все организовать для такого большого события, как Олимпийские игры".

"Или же не проводить открытие на таком большом стадионе. А сделать это на медальной площади, спокойно поднять флаги и все", - добавил собеседник агентства.

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