Авербух: церемония открытия Игр получилась извиняющейся, про атлетов как будто забыли

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Организаторы как будто бросили и забыли про спортсменов, уделив почти все время на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, режиссер спортивных мероприятий Илья Авербух.

Церемония открытия прошла на Национальном стадионе в Токио в пятницу без зрителей.

"Церемония была достаточно сложной и особенной, Игры проходят в сложный момент, - сказал Авербух. - В нынешней церемонии мне не понравилось, что олимпийцы как будто бы извиняются, что эта церемония вообще проходит. Была отдана дань тем, кто ушел из жизни [из-за пандемии] - это важно, но дальше все было в этой же тональности. Церемония была не праздничная, оно понятно, но она была немного извиняющаяся".

"Можно было также подумать, как разместить спортсменов, чтобы они не были брошены. В кадре было видно, что кто-то устал, сидел и все такое", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.