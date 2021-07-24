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XXXII летние Олимпийские игры

Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую олимпийскую медаль

В финальном поединке спортсменка победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Китайская шпажистка Сунь Ивэнь победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 11:10 в пользу китаянки.

Бронзовую медаль завоевала представительница Эстонии Катрина Лехис, победившая россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские шпажистки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Япония1102
3Южная Корея1012
4Иран1001
4Косово1001
4Эквадор1001
7Россия0112
8Румыния0101
8Сербия0101
8Бельгия0101
8Нидерланды0101
8Индия0101
8Тайвань0101
14Швейцария0011
14Индонезия0011
14Мексика0011
14Словения0011
14Франция0011
14Монголия0011
14Казахстан0011
14Эстония0011
14Украина0011

 

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