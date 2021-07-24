Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую олимпийскую медаль

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Китайская шпажистка Сунь Ивэнь победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 11:10 в пользу китаянки.
Бронзовую медаль завоевала представительница Эстонии Катрина Лехис, победившая россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).
Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские шпажистки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).
Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|4
|Иран
|1
|0
|0
|1
|4
|Косово
|1
|0
|0
|1
|4
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|7
|Россия
|0
|1
|1
|2
|8
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|8
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|8
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|8
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|8
|Индия
|0
|1
|0
|1
|8
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|14
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|14
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|14
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|14
|Словения
|0
|0
|1
|1
|14
|Франция
|0
|0
|1
|1
|14
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|14
|Украина
|0
|0
|1
|1