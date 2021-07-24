Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую олимпийскую медаль

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Китайская шпажистка Сунь Ивэнь победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 11:10 в пользу китаянки.

Бронзовую медаль завоевала представительница Эстонии Катрина Лехис, победившая россиянку Айзанат Муртазаеву (15:8).

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские шпажистки Виолетта Колобова, уступившая польке Александре Ярецкой (11:15), и Юлия Личагина, потерпевшая поражение от итальянки Мары Наваррии (12:15).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.