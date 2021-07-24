Ласицкене рассказала, что не смотрела открытие Олимпиады, чтобы сохранить эмоции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Участница Олимпийских игр в Токио легкоатлетка Мария Ласицкене, в настоящее время готовящаяся к главному старту года в Москве, не стала смотреть пятничную церемонию открытия Игр, чтобы сохранить эмоциональную энергию для собственного выступления в Японии. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоялась 23 июля. Спортсменка собирается вылететь в Токио 1 августа.

"Открытие не смотрела, потом все посмотрю, за всех порадуюсь, - сказала Ласицкене. - Сейчас сохраняю энергию. Настрой хороший, боевой. Задор остался, чувствую себя снова на 17, как на Юношеских играх 2010 года в Сингапуре".

На вопрос журналистов, не пугают ли ее спартанские условия жизни в Олимпийской деревне Токио, спортсменка ответила следующее: "Все в одних условиях на Олимпиаде, все должны быть благодарны стране и городу. Не сахарные, все справятся и с бумажными кроватями, и со всем остальным. Какие есть условия, к тем и адаптируемся. Но это мое мнение".

"Я впервые буду на Олимпиаде, но не трачу энергию на эти мысли. Впереди еще тренировки, много дел перед отлетом в плане тестов, подготовки формы, всего-всего. У меня еще Олимпиада не началась", - добавила действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту.

"Как оцениваю свое состояние? Не оцениваю, живу сегодняшним днем, делаю то, что говорит тренер, выкладываюсь на 100%. Бывает всякое, и тут главное забыть и удачи, и неудачи, идти вперед", - сказала спортсменка, победившая в субботу на своем последнем турнире перед Олимпиадой с результатом 1,94 метра.