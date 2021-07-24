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XXXII летние Олимпийские игры

Венгерский саблист Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом

В финальном поединке спортсмен победил представителя Италии Луиджи Самеле
Арон Силадьи EPA-EFE/KIYOSHI OTA
Описание
Арон Силадьи
© EPA-EFE/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Венгерский саблист Арон Силадьи победил представителя Италии Луиджи Самеле в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу Силадьи.

Бронзовую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе (15:11).

Ранее выступление на турнире завершили российские саблисты Камиль Ибрагимов, уступивший Ким Чжон Хвану в четвертьфинале (14:15), Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану в 1/16 финала (11:15), и Вениамин Решетников, на том же этапе потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).

Силадьи 31 год, ранее он дважды выигрывал олимпийский турнир по фехтованию на саблях (2012, 2016). Венгр является чемпионом мира (2007) и двукратным чемпионом Европы (2015, 2018).

В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке располагается команда Японии, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль, третьей идет сборная Южной Кореи, в активе которой одна золотая и две бронзовые награды. Российские спортсмены с серебряной и бронзовой медалями делят девятое место со сборной Сербии.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Япония1102
3Южная Корея1023
4Венгрия1001
4Иран1001
4Косово1001
4Таиланд1001
4Эквадор1001
9Россия0112
9Сербия0112
11Румыния0101
11Бельгия0101
11Испания0101
11Италия0101
11Нидерланды0101
11Индия0101
11Тайвань0101
18Швейцария0011
18Индонезия0011
18Мексика0011
18Словения0011
18Франция0011
18Монголия0011
18Казахстан0011
18Эстония0011
18Украина0011
18Израиль0011

 

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