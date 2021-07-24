Венгерский саблист Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Венгерский саблист Арон Силадьи победил представителя Италии Луиджи Самеле в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу Силадьи.
Бронзовую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе (15:11).
Ранее выступление на турнире завершили российские саблисты Камиль Ибрагимов, уступивший Ким Чжон Хвану в четвертьфинале (14:15), Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану в 1/16 финала (11:15), и Вениамин Решетников, на том же этапе потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).
Силадьи 31 год, ранее он дважды выигрывал олимпийский турнир по фехтованию на саблях (2012, 2016). Венгр является чемпионом мира (2007) и двукратным чемпионом Европы (2015, 2018).
В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке располагается команда Японии, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль, третьей идет сборная Южной Кореи, в активе которой одна золотая и две бронзовые награды. Российские спортсмены с серебряной и бронзовой медалями делят девятое место со сборной Сербии.
Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|4
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|Иран
|1
|0
|0
|1
|4
|Косово
|1
|0
|0
|1
|4
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|4
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Россия
|0
|1
|1
|2
|9
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|11
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|11
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|11
|Испания
|0
|1
|0
|1
|11
|Италия
|0
|1
|0
|1
|11
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|11
|Индия
|0
|1
|0
|1
|11
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|18
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|18
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|18
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|18
|Словения
|0
|0
|1
|1
|18
|Франция
|0
|0
|1
|1
|18
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|18
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|18
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|18
|Украина
|0
|0
|1
|1
|18
|Израиль
|0
|0
|1
|1