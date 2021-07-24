Венгерский саблист Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Венгерский саблист Арон Силадьи победил представителя Италии Луиджи Самеле в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу Силадьи.

Бронзовую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе (15:11).

Ранее выступление на турнире завершили российские саблисты Камиль Ибрагимов, уступивший Ким Чжон Хвану в четвертьфинале (14:15), Константин Лоханов, уступивший Ким Чжон Хвану в 1/16 финала (11:15), и Вениамин Решетников, на том же этапе потерпевший поражение от египтянина Зиада Элсисси (13:15).

Силадьи 31 год, ранее он дважды выигрывал олимпийский турнир по фехтованию на саблях (2012, 2016). Венгр является чемпионом мира (2007) и двукратным чемпионом Европы (2015, 2018).

В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой наградами лидирует сборная Китая. На второй строчке располагается команда Японии, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль, третьей идет сборная Южной Кореи, в активе которой одна золотая и две бронзовые награды. Российские спортсмены с серебряной и бронзовой медалями делят девятое место со сборной Сербии.

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.