Легкоатлетка Ласицкене призналась, что перенос Олимпиады сильно отразился на ее подготовке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что перенос Олимпиады в Токио очень сильно повлиял на ее подготовку, но, по ее мнению, все спортсмены должны быть благодарны народу Японии за решимость провести Игры в сложных эпидемиологических условиях. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести соревнования на год. 23 июля состоялась торжественная церемония открытия Игр.

"Перенос Олимпиады очень сильно повлиял на подготовку, - призналась Ласицкене. - Но любой спортсмен сейчас должен быть благодарен, что Токио открыл нам двери, нам доверяют и готовы предоставить условия, несмотря на все риски".

"Мы обязательно должны следовать всем правилам. Как можно безопаснее мир должен пройти эти Олимпийские игры. Может быть, показать, что мир потихоньку отходит от шока, который принес коронавирус. Думаю, у всех есть такие мысли, что мы должны порадовать болельщиков своими результатами, хорошим настроением, борьбой", - добавила спортсменка.

Ласицкене включена в число десяти российских легкоатлетов, которые получили право выступить на Олимпиаде. Спортсменка намерена вылететь в столицу Японии 1 августа.