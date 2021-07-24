Таиландка Вонгпаттанакит стала олимпийской чемпионкой по тхэквондо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финальной схватке она победила испанку Адриану Сересо. Бронзовые медали завоевали израильтянка Абишаг Семберг и сербка Тияна Богданович.

Вонгпаттанакит 23 года, на Олимпийских играх 2016 года она завоевала бронзовую медаль. Таиландка становилась чемпионкой мира в 2015 (до 46 кг) и 2019 (до 49 кг) годах.

В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой медалью лидирует сборная Китая. Вторую-третью строчки делят сборные Японии и Италии (1-1-0), на четвертой идет команда Южной Кореи. Российские спортсмены делят 10-е место с командой Сербии (0-1-1).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.