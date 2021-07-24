Таиландка Вонгпаттанакит стала олимпийской чемпионкой по тхэквондо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпийских играх в Токио.
В финальной схватке она победила испанку Адриану Сересо. Бронзовые медали завоевали израильтянка Абишаг Семберг и сербка Тияна Богданович.
Вонгпаттанакит 23 года, на Олимпийских играх 2016 года она завоевала бронзовую медаль. Таиландка становилась чемпионкой мира в 2015 (до 46 кг) и 2019 (до 49 кг) годах.
В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой медалью лидирует сборная Китая. Вторую-третью строчки делят сборные Японии и Италии (1-1-0), на четвертой идет команда Южной Кореи. Российские спортсмены делят 10-е место с командой Сербии (0-1-1).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Италия
|1
|1
|0
|2
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|4
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Иран
|1
|0
|0
|1
|5
|Косово
|1
|0
|0
|1
|5
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|5
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|Россия
|0
|1
|1
|2
|10
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|12
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|12
|Испания
|0
|1
|0
|1
|12
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|12
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|12
|Индия
|0
|1
|0
|1
|12
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|19
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|19
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|19
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|19
|Словения
|0
|0
|1
|1
|19
|Франция
|0
|0
|1
|1
|19
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|19
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|19
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|19
|Украина
|0
|0
|1
|1
|19
|Израиль
|0
|0
|1
|1