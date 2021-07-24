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XXXII летние Олимпийские игры

Таиландка Вонгпаттанакит стала олимпийской чемпионкой по тхэквондо

В финальной схватке спортсменка победила испанку Адриану Сересо
Панипак Вонгпаттанакит Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Панипак Вонгпаттанакит
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финальной схватке она победила испанку Адриану Сересо. Бронзовые медали завоевали израильтянка Абишаг Семберг и сербка Тияна Богданович.

Вонгпаттанакит 23 года, на Олимпийских играх 2016 года она завоевала бронзовую медаль. Таиландка становилась чемпионкой мира в 2015 (до 46 кг) и 2019 (до 49 кг) годах.

В медальном зачете с тремя золотыми и одной бронзовой медалью лидирует сборная Китая. Вторую-третью строчки делят сборные Японии и Италии (1-1-0), на четвертой идет команда Южной Кореи. Российские спортсмены делят 10-е место с командой Сербии (0-1-1).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
4Южная Корея1023
5Венгрия1001
5Иран1001
5Косово1001
5Таиланд1001
5Эквадор1001
10Россия0112
10Сербия0112
12Румыния0101
12Бельгия0101
12Испания0101
12Тунис0101
12Нидерланды0101
12Индия0101
12Тайвань0101
19Швейцария0011
19Индонезия0011
19Мексика0011
19Словения0011
19Франция0011
19Монголия0011
19Казахстан0011
19Эстония0011
19Украина0011
19Израиль0011

 

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