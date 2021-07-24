Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вито Деллаквила из Италии завоевал золотую медаль в тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби. Бронзовые награды на счету россиянина Михаила Артамонова и корейца Чон Чана. В первой схватке на Играх Жендуби победил Артамонова, а далее сумел пройти в полуфинал, что позволило россиянину принять участие в утешительной схватке и дойти до поединка за третье место.
Деллаквиле 20 лет, он также является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и чемпионата Европы 2018 года, который состоялся в Казани.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Италия
|1
|1
|0
|2
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|4
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Иран
|1
|0
|0
|1
|5
|Косово
|1
|0
|0
|1
|5
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|5
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|Россия
|0
|1
|1
|2
|10
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|12
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|12
|Испания
|0
|1
|0
|1
|12
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|12
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|12
|Индия
|0
|1
|0
|1
|12
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|19
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|19
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|19
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|19
|Словения
|0
|0
|1
|1
|19
|Франция
|0
|0
|1
|1
|19
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|19
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|19
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|19
|Украина
|0
|0
|1
|1
|19
|Израиль
|0
|0
|1
|1