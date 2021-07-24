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XXXII летние Олимпийские игры

Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби
Вито Деллаквила EPA-EFE/Ciro Fusco
Описание
Вито Деллаквила
© EPA-EFE/Ciro Fusco

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вито Деллаквила из Италии завоевал золотую медаль в тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби. Бронзовые награды на счету россиянина Михаила Артамонова и корейца Чон Чана. В первой схватке на Играх Жендуби победил Артамонова, а далее сумел пройти в полуфинал, что позволило россиянину принять участие в утешительной схватке и дойти до поединка за третье место.

Деллаквиле 20 лет, он также является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и чемпионата Европы 2018 года, который состоялся в Казани.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
4Южная Корея1023
5Венгрия1001
5Иран1001
5Косово1001
5Таиланд1001
5Эквадор1001
10Россия0112
10Сербия0112
12Румыния0101
12Бельгия0101
12Испания0101
12Тунис0101
12Нидерланды0101
12Индия0101
12Тайвань0101
19Швейцария0011
19Индонезия0011
19Мексика0011
19Словения0011
19Франция0011
19Монголия0011
19Казахстан0011
19Эстония0011
19Украина0011
19Израиль0011

 

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