Итальянец Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Вито Деллаквила из Италии завоевал золотую медаль в тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

В финальной схватке он победил представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби. Бронзовые награды на счету россиянина Михаила Артамонова и корейца Чон Чана. В первой схватке на Играх Жендуби победил Артамонова, а далее сумел пройти в полуфинал, что позволило россиянину принять участие в утешительной схватке и дойти до поединка за третье место.

Деллаквиле 20 лет, он также является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и чемпионата Европы 2018 года, который состоялся в Казани.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые медали и одна бронзовая. Второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.