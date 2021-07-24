Сборная Дании по гандболу обыграла японцев в первом матче группового этапа Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Дании по гандболу обыграла команду Японии в первом матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча закончилась со счетом 47:30.

В других матчах первого тура группы B сборная Швеции обыграла команду Бахрейна (32:31), египтяне победили португальцев (37:31).

В первом туре группы А сборная Норвегии победила бразильцев (27:24), сборная Франции обыграла команду Аргентины (33:27), испанцы одержали победу над немцами (28:27).

Во втором туре в группе A пройдут матчи Бразилия - Франция, Аргентина - Германия и Испания - Норвегия, в группе B - Египет - Дания, Бахрейн - Португалия и Япония - Швеция. Встречи пройдут 26 июля.

Сборная России не принимает участия в мужском гандбольном турнире. Финал пройдет 7 августа.