В спортшколе Артамонова прокомментировали бронзовую медаль тхэквондиста на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Бронзовая медаль Олимпийских игр была долгожданной для российского тхэквондиста Михаила Артамонова после некоторого периода застоя, сообщил в субботу ТАСС заместитель директора санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Комета" Илья Мухортов, где тренируется спортсмен.

В субботу Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 кг. В первом же поединке он уступил спортсмену из Туниса Мохамеду Халилу Жендуби, однако смог продолжить борьбу благодаря тому, что Жендуби дошел до полуфинала.

"Конечно, мы всегда ждем медали и надеемся. У Михаила, может быть, был какой-то застой последнее время. Последние пару лет у него не было глобальных результатов, потому что была основная подготовка на Олимпиаду направлена, был расчет на Олимпиаду", - рассказал Мухортов, добавив, что для Артамонова эта Олимпиада была первой в карьере.

По словам Мухортова, для школы "Комета", которая работает в Петербурге 10 лет, олимпийская награда стала первой. "Медаль долгожданная, необходимая школе. У нас в школе 10 видов спорта, более 2,5 тыс. спортсменов. Конечно, нам надо их мотивировать, и эта медаль - это показатель", - добавил представитель школы.

С олимпийской наградой Артамонова также поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. "Вы проявили спортивный характер и силу воли. В Вашем успехе значительная доля труда и тренерского таланта наставника - Ильи Филипповича Пака. Ваше удачное выступление подтверждает высокий уровень развития тхэквондо в Санкт-Петербурге", - процитировали главу города в пресс-службе городской администрации.

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года.