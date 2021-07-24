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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали две награды в первый медальный день Олимпийских игр

В субботу было разыграно 11 комплектов медалей, в неофициальном зачете лидирует сборная Китая
Анастасия Галашина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Галашина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россияне в первый день Олимпийских игр в Токио завоевали две медали.

Первую медаль в актив российской команды принесла Анастасия Галашина, она стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Бронзовую награду в весовой категории до 58 кг завоевал тхэквондист Михаил Артамонов. Всего 24 июля было разыграно 11 комплектов медалей в семи видах спорта.

В медальном зачете после первого дня лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые награды и одна бронзовая. Второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1).

В воскресенье на соревнованиях в Токио разыграют 18 комплектов наград. Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
4Южная Корея1023
5Венгрия1001
5Иран1001
5Косово1001
5Таиланд1001
5Эквадор1001
10Россия0112
10Сербия0112
12Румыния0101
12Бельгия0101
12Испания0101
12Тунис0101
12Нидерланды0101
12Индия0101
12Тайвань0101
19Швейцария0011
19Индонезия0011
19Мексика0011
19Словения0011
19Франция0011
19Монголия0011
19Казахстан0011
19Эстония0011
19Украина0011
19Израиль0011

 

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