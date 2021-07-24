Российские спортсмены завоевали две награды в первый медальный день Олимпийских игр

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Россияне в первый день Олимпийских игр в Токио завоевали две медали.

Первую медаль в актив российской команды принесла Анастасия Галашина, она стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Бронзовую награду в весовой категории до 58 кг завоевал тхэквондист Михаил Артамонов. Всего 24 июля было разыграно 11 комплектов медалей в семи видах спорта.

В медальном зачете после первого дня лидирует сборная Китая, на счету которой три золотые награды и одна бронзовая. Второе место делят команды Италии и Японии (1-1-0). Сборная России идет на 10-м месте (0-1-1).

В воскресенье на соревнованиях в Токио разыграют 18 комплектов наград. Олимпиада завершится 8 августа.