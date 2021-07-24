Матыцин: бронза Артамонова на Олимпийских играх важна для развития тхэквондо в России

МОСКВА, 24 июля. Бронзовая медаль Олимпийских игр, завоеванная россиянином Михаилом Артамоновым, очень важна для развития тхэквондо в России. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу Артамонов победил аргентинца Лукаса Гузмана в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг.

"Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовой медали в тхэквондо в категории до 58 кг. На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Гузмана. Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений", - сказал Матыцин.

Первые медали по тхэквондо на Олимпийских играх были разыграны в 2000 году. Медаль Артамонова стала для россиян пятой на Олимпиадах. До этого серебряные награды завоевали Наталья Иванова (2000) и Алексей Денисенко (2016), бронзовые - Денисенко (2012) и Анастасия Барышникова (2012).

Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства (2016).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.