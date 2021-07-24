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XXXII летние Олимпийские игры

Потерявшая сознание в квалификации Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье

В пятницу россиянка перенесла солнечный удар во время квалификационных соревнований

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Российская лучница Светлана Гомбоева не имеет проблем со здоровьем и готова выступить на Олимпийских играх в Токио в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

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Гомбоева в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

"Гомбоева не имеет проблем со здоровьем. Она выступит на соревнованиях в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

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