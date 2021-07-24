Горячкина вышла в 1/4 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла Антоанету Стефанову из Болгарии на тай-брейке и вышла в 1/4 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматистки не сумели выявить победителя. На тай-брейке Горячкина одержала две победы в рапид. Следующий соперник Горячкиной определится позже.

Также по итогам тай-брейка в четвертьфинал вышла россиянка Екатерина Лагно, обыгравшая Бибисару Асаубаеву из Казахстана. В следующей стадии Лагно сыграет с китаянкой Тань Чжунъи.

Ранее в четвертьфинал вышли россиянки Александра Костенюк и Валентина Гунина, обыгравшие украинку Марию Музычук и грузинку Нино Бациашвили соответственно. В четвертьфинале Костенюк и Гунина встретятся между собой.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.