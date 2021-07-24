Фигуристы Бойкова и Козловский в олимпийском сезоне будут кататься под "Лебединое озеро"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Короткая программа бронзовых призеров чемпионата мира в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на сезон-2021/22 поставлена на музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

На чемпионате России 2021 года, который проходил в Челябинске, фигуристы выступали под композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья" (художественный фильм Владимира Мотыля - прим. ТАСС). На чемпионате мира они выступили под музыку Merry Go Round of Life композитора Дзё Хисаиси, которая звучала в мультфильме "Ходячий замок".

"Новая короткая программа Бойковой и Козловского "Черный лебедь" поставлена на музыку из балета "Лебединое озеро". Каждый раз выбор разный, но сейчас нам захотелось именно эту музыку - прекрасный русский, российский композитор, шедевр русского балета, классика, в которой Бойкова и Козловский сейчас уже могут себя показать", - сказала Москвина.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017).