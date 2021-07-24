"Торпедо" обыграло "Аланию" в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло владикавказскую "Аланию" в матче третьего тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1). Встреча прошла в Спортивном городке комплекса "Лужники".

В составе "Торпедо" голы забили Мухаммад Султонов (10-я минута), Амур Калмыков (82) и Игорь Лебеденко (90+4). У "Алании" на четвертой минуте отличился Николай Гиоргобиани.

"Торпедо" одержало третью победу подряд и возглавило турнирную таблицу ФНЛ-1 с девятью очками. "Алания" занимает седьмое место с четырьмя очками.

В следующем туре подопечные Александра Бородюка 31 июля дома сыграют с ивановским "Текстильщиком". "Алания" в этот же день сыграет с "Енисеем" в Красноярске.