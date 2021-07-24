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НХЛ

Клуб НХЛ "Баффало" выбрал россиянина Полтапова во втором раунде драфта

Нападающего "Красной Армии" выбрали под общим 33-м номером

ТАСС, 24 июля. Воспитанник московского ЦСКА нападающий Прохор Полтапов выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" во втором раунде драфта. Об этом сообщает пресс-служба "Баффало".

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18-летний форвард выбран под общим 33-м номером.

Полтапов выступает за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", всего за клуб он провел 92 матча и набрал 67 очков (35 шайб + 32 результативных передач).

"Аризона" под 43-м номером выбрала нападающего нижегородского клуба МХЛ "Чайка" Илью Федотова. "Вегас" под 38-м номером выбрал защитника ЦСКА Даниила Чайку. Под 48-м номером "Даллас" выбрал защитника "Красной Армии" Артема Грушникова. "Виннипег" под 50-м номером выбрал форварда СКА Никиту Чибрикова, "Баффало" под 53-м - форварда молодежного "Динамо" (Москва) Александра Кисакова.

Днем ранее "Нэшвилл" в первом раунде выбрал под общим 19-м номером нападающего петербургского СКА Федора Свечкова.

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