Клуб НХЛ "Баффало" выбрал россиянина Полтапова во втором раунде драфта

ТАСС, 24 июля. Воспитанник московского ЦСКА нападающий Прохор Полтапов выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" во втором раунде драфта. Об этом сообщает пресс-служба "Баффало".

В первом раунде драфта НХЛ выбрали одного россиянина

Единственный, но не последний.

Единственный, но не последний. В первом раунде драфта НХЛ выбрали одного россиянина

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18-летний форвард выбран под общим 33-м номером.

Полтапов выступает за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", всего за клуб он провел 92 матча и набрал 67 очков (35 шайб + 32 результативных передач).

"Аризона" под 43-м номером выбрала нападающего нижегородского клуба МХЛ "Чайка" Илью Федотова. "Вегас" под 38-м номером выбрал защитника ЦСКА Даниила Чайку. Под 48-м номером "Даллас" выбрал защитника "Красной Армии" Артема Грушникова. "Виннипег" под 50-м номером выбрал форварда СКА Никиту Чибрикова, "Баффало" под 53-м - форварда молодежного "Динамо" (Москва) Александра Кисакова.

Днем ранее "Нэшвилл" в первом раунде выбрал под общим 19-м номером нападающего петербургского СКА Федора Свечкова.