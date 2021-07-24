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Фигурное катание

Фигуристы Мишина и Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию "Эсмеральды"

Тренер пары Тамара Москвина рассказала, что в короткой программе нового сезона изменятся дорожки шагов
Александр Галлямов и Анастасия Мишина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов в олимпийском сезоне покажут новую интерпретацию короткой программы сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщила тренер спортивной пары Тамара Москвина.

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В сезоне-2019/20 короткая программа Мишиной и Галлямова была поставлена на музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета "Эсмеральда".

"Их короткая программа прошлого сезона была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку. Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими - они в них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов", - сказала Москвина.

"Музыка остается прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры, которые делают свой вариант "Лебединого озера" или "Дон Кихота". Так у нас новая интерпретация "Эсмеральды", - добавила собеседница ТАСС.

Мишина и Галлямов являются чемпионами мира (2021) и бронзовыми призерами финала Гран-при (2019).

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