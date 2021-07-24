Первый матч РПЛ со зрителями посетили 650 болельщиков

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и петербургским "Зенитом" на "Арене-Химки" посетили 650 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Химок".

Матч "Химки" - "Зенит" прошел в субботу и завершился победой гостей со счетом 3:1. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки игру могли посетить не более 1 000 человек с QR-кодами. При этом принимающая сторона выделила гостям не 10, а 50 процентов от разрешенного числа билетов.

В преддверии матча в Химках объединение фанатов "Зенита" под названием "Ландскрона" раскритиковало решение о значительном, по сравнению с сезоном-2020/21, сокращении разрешенной вместимости стадионов на матчах РПЛ и призвало всех активных болельщиков отказаться от покупки билетов на гостевую трибуну, на ней в итоге расположились около 20 человек. Часть организованных болельщиков заняла места на центральных трибунах. Другая группа фанатов команды из Санкт-Петербурга демонстративно не пошла на стадион, решив поддерживать сине-бело-голубых кричалками из-за пределов арены.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартовал 23 июля матчем между "Ростовом" и московским "Динамо" (0:2). Игра на "Ростов-Арене" прошла без зрителей. Решение о недопуске болельщиков было принято за сутки до встречи на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Встреча между "Химками" и "Зенитом" стала первой в новом розыгрыше чемпионата России, на которой смогли присутствовать зрители.

В разных регионах России в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки разрешенное число зрителей на стадионах клубов РПЛ разнится. На аренах, куда разрешен доступ болельщиков с QR-кодами, оно колеблется от 500 человек до 30% от максимальной вместимости. Так, в Москве в субботу и воскресенье состоятся матчи "Локомотив" - "Арсенал" и ЦСКА - "Уфа" - первая из этих игр пройдет при пустых трибунах, вторую смогут посетить не более 1 000 человек.