Семак заявил, что не получал предложений возглавить сборную России по футболу

ТАСС, 24 июля. Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак не получал предложений возглавить сборную России, он пожелал удачи Валерию Карпину на посту главного тренера национальной команды. Комментарий Семака приводит газета "Спорт-Экспресс".

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Предложений не было, Карпину желаю удачи, буду за него болеть", - сказал Семак.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.