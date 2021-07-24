{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Семак заявил, что не получал предложений возглавить сборную России по футболу

Тренер "Зенита" пожелал удачи Валерию Карпину

ТАСС, 24 июля. Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак не получал предложений возглавить сборную России, он пожелал удачи Валерию Карпину на посту главного тренера национальной команды. Комментарий Семака приводит газета "Спорт-Экспресс".

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Предложений не было, Карпину желаю удачи, буду за него болеть", - сказал Семак.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды.

Теги
Семак, Сергей БогдановичКарпин, Валерий Георгиевич
Футбол в России
Главный тренер "Химок" считает, что исход матча определило мастерство футболистов "Зенита"
Подмосковный клуб уступил в матче чемпионата России со счетом 1:3
Читать полностью