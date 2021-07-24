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Футбол в России

Глушаков назвал незакономерным поражение "Химок" от "Зенита"

Полузащитник отметил, что подмосковная команда имела хорошие моменты в игре первого тура РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков считает, что команда не должна была пропускать три гола от санкт-петербургского "Зенита". Об этом Глушаков заявил журналистам.

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В субботу в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" обыграл "Химки" в гостях со счетом 3:1.

"Не получилось забить голы, хоть и были хорошие моменты. Не забили, ошиблись, не доиграли некоторые эпизоды и по итогу уступили. Счет незакономерный, мы не должны были пропускать три гола. Соглашусь с [Романом] Терюшковым: потеря концентрации на пять минут стоила такого результата. Мы невнимательно сыграли на флангах и пропустили", - сказал Глушаков.

Во втором туре "Химки" 1 августа в гостях встретятся с "Краснодаром".

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