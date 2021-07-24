Роман Ротенберг прокомментировал выбор Свечкова и Чибрикова на драфте НХЛ

В ночь на субботу 18-летний Свечков был задрафтован "Нэшвиллом" в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Он стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде. Во втором раунде под общим 50-м номером "Виннипегом" был выбран нападающий СКА Никита Чибриков, в третьем под общим 84-м номером "Лос-Анджелес" задрафтовал защитника Кирилла Кирсанова.

"Мы поздравляем Федора Свечкова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с этим достижением, потому что это важно для их карьеры. Все трое игроков находятся на сборах на базе сборной России в Новогорске, сегодня пробежали тест Купера, приехали на сборы подготовленными, и мы рады этому факту больше, чем выбору их на драфте. Считаем, у всех ребят, выбранных на драфте, есть шанс побороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, а на Олимпиаду-2026, надеемся, они будут рассматриваться как основные игроки национальной сборной России", - сказал Ротенберг.

"Что касается Федора Свечкова, мы очень рады, что он развивается и находится с нами на сборах. Он может принести много пользы и в клубе, и в сборной, с этой позиции мы делаем все возможное, чтобы он еще больше прогрессировал, - добавил он. - Конечно, мы всегда заинтересованы в том, чтобы игроки оставались и развивались в России, играли перед своими болельщиками, радовали их, но то, что Федора высоко выбрал на драфте клуб "Нэшвилл", который также задрафтовал вратаря нашей системы Ярослава Аскарова (на драфте НХЛ 2020 года - прим. ТАСС), говорит о том, что наши игроки получают внимание и высокую оценку независимых специалистов, поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы Федор и другие наши игроки, которые занимают высокие позиции в мировом рейтинге, получили то развитие, которого заслуживают".

Перед драфтом большинство экспертов были уверены, что капитан юниорской сборной России Чибриков будет выбран в первом раунде. "С нашей позиции все выглядит так: если Чибрикова выбирают так поздно, то многие клубы понимают, что у нас есть программа "Красная машина", где мы выстраиваем инфраструктуру, работаем над повышением квалификации тренеров и строим тренировочный процесс так, чтобы игроки не уезжали, а если и уезжали, то уже готовыми", - отметил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг считает, что драфт не является главным показателем таланта игрока: "Когда игрок выбирается в первом раунде, часто уже существует договоренность о том, что в скором времени клуб НХЛ получит его. Артемий Панарин, например, вообще не был задрафтован, а наша задача - создавать условия с точки зрения инфраструктуры, тренировочного процесса, работы тренеров, работы с родителями, чтобы игроки получали развитие именно в России. Что касается драфта, это не самый главный показатель для оценки игрока - это аванс, который получает хоккеист, но только время все покажет".

Значение программы "Красная машина"

"Свечков, Чибриков являются воспитанниками программы "Красная машина". Разница между ними есть только в том, что Чибриков - крайний нападающий, а Свечков - центральный, которых в принципе в мире большой дефицит, крайних нападающих высокого уровня гораздо больше", - сказал Ротенберг.