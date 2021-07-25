Пятый фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" состоится в воскресенье

ТАСС, 25 июля. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" пройдет в Московской области в гольф-клубе Links National Golf Resort ("Линкс нэшнл гольф резорт") 25 июля. Турнир состоится в пятый раз в истории и второй раз за нынешний сезон.

Первый фестиваль "Сильные фигуры" был проведен в июле 2019 года, а в мае нынешнего года он впервые прошел в Геленджике. На турнире команда первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, в составе которой были также публицист Евгений Ковтун, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и помощник первого заместителя председателя Госдумы Алексей Морозов, заняла первое место.

В предстоящем турнире примут участие известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, представители бизнеса. Среди них Жуков, который является председателем оргкомитета турнира, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, депутат Госдумы Сергей Касатонов, чрезвычайный и полномочный посол Кении в России Бенсон Генри Оума Огуту и многие другие. Кроме того, девять сильнейших гольфисток России сыграют отдельный турнир за звание "самой сильной фигуры" среди девушек.

В программу фестиваля входят соревнования по гольфу, шахматам и новая игра, придуманная организаторами, - керлинг-гольф. Помимо соревнований для гостей, пройдут выступления различных музыкальных и танцевальных коллективов, лотерея.

"Сильные фигуры" - знаковое событие в жизни российского гольфа, известное уже не только в России. Всего в 2021 году запланировано проведение трех фестивалей, третий пройдет 19 сентября в подмосковном клубе Dmitrov Golf Resort ("Дмитров гольф резорт").