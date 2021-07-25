Три матча первого тура чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье

ТАСС, 25 июля. Программа первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами - екатеринбургский "Урал" на своем поле примет "Краснодар", самарские "Крылья Советов" дома встретятся с грозненским "Ахматом", а московский ЦСКА на своем стадионе сыграет с "Уфой". Тур завершится в понедельник встречей между "Нижним Новгородом" и "Сочи". Матч между ЦСКА и "Уфой" пройдет на "ВЭБ-Арене" в присутствии не более 1 тыс. болельщиков и начнется в 20:00 мск. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

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По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках. Уфимский клуб стал 13-м и должен был сыграть в стыковых матчах с представителем Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за сохранение прописки. Однако переходные игры были отменены из-за того, что "Оренбург" и "Алания", занявшие второе и четвертое места в таблице ФНЛ соответственно, не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге. В связи с этим "Крылья Советов" (первое место) и "Нижний Новгород" (третье) получили прямые путевки. "Уфа" является неудобным соперником для ЦСКА, армейцы не могут победить соперника на своем поле в РПЛ на протяжении четырех матчей. Последний раз московский клуб одержал победу 14 октября 2016 года, тогда красно-синие оказались сильнее со счетом 1:0. После этого встречи между командами завершались вничью, также ЦСКА выигрывал у "Уфы" (1:0) в Москве в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России в сезоне-2019/20. При этом уфимский клуб ни разу не побеждал у армейцев за всю историю. В межсезонье в ЦСКА сменился главный тренер - 15 июня команду покинул хорватский специалист Ивица Олич. Он заявил, что ушел из-за разногласий с руководством по поводу будущего команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий, которого утвердили на этом посту 19 июля. До начала чемпионата ряд СМИ сообщали, что хорватский полузащитник Никола Влашич может покинуть ЦСКА и перейти в "Милан". Однако футболист опроверг эту информацию в интервью газете "Спорт-Экспресс" после товарищеской игры с "Нижним Новгородом" (2:1). В составе "Уфы" в матче из-за травмы колена не сыграет защитник Джемал Табидзе, у армейцев по той же причине матч пропустит защитник Хёрдур Магнуссон. Также под вопросом участие Арнора Сигурдссона. Обновленные "Крылья Советов" В другом матче дня "Крылья Советов" проведут домашний матч против "Ахмата". Встреча пройдет на "Солидарность-Арене" и начнется в 19:00 мск. В связи с требованием регионального управления Роспотребнадзора игру смогут посетить не более 500 болельщиков.

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В пятницу "Крылья Советов" объявил о переходе полузащитника Сергея Пиняева из московского клуба "Чертаново", также за самарцев на правах аренды в сезоне-2021/22 будет выступать полузащитник "Спартака" Максим Глушенков. Однако, как сообщил ТАСС генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев, трансферная кампания клуба еще не завершена. "Ахмат" также усилился во время межсезонья некоторыми игроками, но самым громким событием для клуба стало вхождение в тренерский штаб Андрея Талалаева бывшего полузащитника "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре. "Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в таблице ФНЛ и завоевали право на повышение в классе. "Ахмат" стал 11-м в таблице РПЛ. Программу воскресных матчей откроет встреча между "Уралом" и "Краснодаром". Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене" и начнется в 17:30 мск. Как сообщил ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов, игру смогут посетить не более 500 человек, при этом ограничение не предусматривает обязательное наличие у зрителей QR-кодов. "Краснодар" провалил прошлый чемпионат, заняв десятое место в таблице РПЛ, и впервые с сезона-2014/15 не сыграет в еврокубках. "Урал" занял 12-ю позицию. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России с сезона-2013/14. Последняя встреча между командами в Екатеринбурге завершилась победой "Урала" со счетом 1:0. "Сочи" сыграет после Лиги конференций "Нижний Новгород" в понедельник на одноименном стадионе примет "Сочи", встреча начнется в 19:00 мск. На игру разрешено допустить не более 500 болельщиков, а приоритетное право на посещение матча будет у обладателей абонементов.

На эту тему "Зенит" обыграл "Химки" в матче первого тура чемпионата России по футболу

На неделе "Сочи" дебютировал в еврокубках. Сочинцы дома обыграли азербайджанскую "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Ответная встреча запланирована на 29 июля в Азербайджане. Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что у "Нижнего Новгорода" есть долги перед футболистами команды за прошлый сезон в размере 120 млн рублей. Однако президент РПЛ Сергей Прядкин заверил, что финансовые проблемы не помешают клубу стартовать в новом сезоне. "Я задал вопросы по долгам по премиальным в лицензирующие органы. У нас есть информация, что в августе или сентябре долги по премиальным будут погашены, пока предупреждения клубу не давали", - сказал Прядкин. Программа первого тура стартовала в пятницу, когда московское "Динамо" в гостях победило "Ростов" (2:0). В субботу подмосковные "Химки" на своем поле проиграли петербургскому "Зениту" (1:3), московский "Локомотив" дома одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (3:1), а столичный "Спартак" в гостях уступил казанскому "Рубину" (0:1).