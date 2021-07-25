Худший старт за 10 лет. "Спартак" впервые с 2011 года начал чемпионат России с поражения

ТАСС, 25 июля. Московский "Спартак" в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Руя Витории потерпел поражение в рамках первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые в Казани со счетом 0:1 уступили местному "Рубину", победу хозяевам поля принес удар защитника Ильи Самошникова.

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51-летний португальский специалист в мае сменил в "Спартаке" немца Доменико Тедеско, под руководством которого команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. С Виторией красно-белые провели предсезонную подготовку - в трех стартовых товарищеских играх на сборах в Австрии "Спартак" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (1:2), сыграл вничью со словенским "Браво" (2:2), а также победил хорватский "Шибеник" (4:2). После этого столичный клуб вернулся в Москву и крайне уверенно выступил на предсезонном турнире, где поочередно разгромил "Сочи" (4:0), "Рубин" (4:0) и "Химки" (5:1). Слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что "Рубин" поддавался, а официальный матч впереди, сказанные после разгрома казанцев на стадионе "Открытие Банк Арена", оказались пророческими. В субботу команда под руководством Леонида Слуцкого предстала более организованной и цельной. Красно-белые при этом тоже смотрелись достойно, но не смогли воспользоваться созданными моментами. Единственный мяч "Рубин" забил после сольного прохода Самошникова - на 49-й минуте защитник перехватил неточный пас форварда "Спартака" Джордана Ларссона, совершил скоростной проход до штрафной и, не встретив сопротивления, пробил. Мяч влетел в ближнюю девятку ворот проводившего 100-й матч за красно-белых Александра Максименко после рикошета от ноги защитника Самуэля Жиго. Французский игрок обороны гостей отправил мяч в ворота "Рубина" еще в первом тайме, но взятие ворот Юрия Дюпина не было засчитано из-за нарушения правил в ходе атаки. На 63-й минуте из-за офсайда был отменен гол форварда казанского клуба Джордже Деспотовича.

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"Спартак" впервые за 10 лет стартовал в чемпионате России с поражения (с 2012 по 2020 год команда в чемпионате России команда шесть раз стартовала в национальном первенстве с победы, еще трижды игры с ее участием завершились вничью). В первой игре переходного сезона-2011/12 красно-белые также на выезде крупно уступили "Ростову" (0:4). В том матче "Спартаком" руководил Валерий Карпин, на данный момент возглавляющий "Ростов". В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил о его назначении на пост главного тренера национальной сборной, контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове". "Спартак" поплатился за упущенные моменты, "Рубину" повезло Витория на послематчевой пресс-конференции заявил, что матч против "Рубина" складывался типично для игр на старте сезона - он изобиловал единоборствами и верховой борьбой. "Мы владели инициативой в первом тайме: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили, на перерыв ушли со счетом 0:0, потеряли концентрацию в начале второго тайма и пропустили гол. Потом смогли собраться, играли неплохо и создали много моментов. "Рубину" сегодня повезло, а нам - нет. За это мы и поплатились", - отметил португальский специалист.

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий не согласился с коллегой и заявил, что игра не была похожа на стартовый матч сезона. "И по скоростям, и по ведению единоборств, и по качеству игры ощущение, что команды находятся в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник, - признал специалист, слова которого приводит пресс-служба казанцев. - "Спартак" и в межсезонье выглядел шикарно, и сегодняшней игрой подтвердил свой статус одного из фаворитов этого чемпионата. Поэтому очень рад, что смогли добиться победы и отыграть "на ноль" в этой ситуации. Соперник выглядел очень хорошо". На вопрос о том, согласен ли он с мнениями, что счет не совсем по игре и "Рубину" в целом повезло, Слуцкий ответил: "Наверное, да". "Справедливость в футболе - вещь эфемерная. Сегодня мы радуемся победе, но прекрасно понимаем, что нам есть над чем работать", - добавил он.

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, комментируя изданию "Спорт-Экспресс" исход матча, отметил, что результат мог быть любым. "У меня не было переживаний, играли довольно хорошо. Игра, на мой взгляд, была равная", - сказал он. На вопрос о том, что изменилось в игре команды по сравнению с 14 июля, когда "Спартак" одержал победу со счетом 4:0, Сайманов ответил: "Сегодня вышли в полной боевой готовности, показали результат". "Рубин" во втором туре чемпионата России 30 июля на выезде сыграет с тульским "Арсеналом" (начало - 19:00 мск). "Спартак" в этот же день в Самаре встретится с "Крыльями Советов" (19:00).

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Тяжелая победа "Локомотива" В другом матче дня московский "Локомотив" одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1. Железнодорожники с первых минут завладели преимуществом, однако и "Арсенал" имел шансы в атаке, что вскоре привело к голу - на 22-й минуте после прострела защитника Данила Степанова отличился хавбек Сергей Ткачев, проводивший 200-й матч в премьер-лиге. После этого подопечные Марко Николича усилили давление в атаке, но им не удалось забить. Самым опасным моментом "Локомотива" в первом тайме стало попадание мяча в перекладину после удара полузащитника Гжегожа Крыховяка.

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Второй тайм прошел с тотальным преимуществом хозяев. Футболисты "Локомотива" имели несколько опасных моментов - на 57-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов после подачи Федора Смолова попал в штангу, до этого удар форварда Виталия Лисаковича в штрафной отразил голкипер Егор Шамов. Однако железнодорожники все-таки забили - все голы состоялись после удаления защитника "Арсенала" Артема Сокола. Дважды отличился Рифат Жемалетдинов (80, 86), еще один гол забил Смолов (88). Встреча прошла на "РЖД-Арене" без зрителей, главный тренер "Локомотива" Николич на послематчевой пресс-конференции рассказал, что эта победа посвящается болельщикам. "Это очень важная победа, рад, что команде удалось взять сегодня три очка, - сказал серб, - комментарий которого приводит пресс-служба "Локомотива". - Первый тур и так обычно сложный, а уж когда ты вынужден играть без болельщиков, это просто ужасно для меня. Когда почти вся Европа играла с пустыми трибунами, я гордился, что на нас болельщики ходили". "Арсенал" потерпел 12-е поражение подряд в гостевых матчах РПЛ. В последний раз туляки набирали очки в игре на выезде 3 октября 2020 года - в матче 10-го тура прошлого сезона клуб сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1. "Локомотив" продлил серию без поражений на своем поле во всех турнирах до 10 матчей (9 побед, 1 ничья), в последний раз железнодорожники проиграли дома в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона с австрийским "Зальцбургом" (1:3). Последнее поражение "Локомотива" дома в РПЛ датировано 24 октября 2020 года, тогда клуб проиграл волгоградскому "Ротору" (1:2).

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В следующем туре "Локомотив" 31 июля в гостях сыграет с ЦСКА. "Арсенал" днем ранее дома встретится с "Рубином". "Зенит" перевернул игру в Химках Игровой день начинался матчем между "Химками" и "Зенитом". Встреча между подмосковной и петербургской командами стала первой в сезоне-2021/22, на которую были допущены зрители. В пятницу "Ростов" при пустых трибунах уступил "Динамо" (0:2), а на "Арене-Химки" было разрешено присутствие не более 1 000 человек. Как сообщили ТАСС после игры в пресс-службе химчан, на стадионе присутствовали 650 зрителей.

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Использование этой квоты не в полном объеме связано с заявлением объединения фанатов "Зенита" под названием "Ландскрона", которое было опубликовано за несколько дней до игры в Химках - в нем активная группа болельщиков сине-бело-голубых раскритиковала решение о значительном, по сравнению с сезоном-2020/21, сокращении разрешенной вместимости стадионов на матчах РПЛ, а также призвало всех фанатов отказаться от покупки билетов на гостевую трибуну. В итоге туда отправились около 20 человек, а организованные группы болельщиков расположились на центральных трибунах. При этом часть фанатов приехала в подмосковный город, но принципиально отказалась от похода на стадион и оказывала шумовую поддержку любимой команде с прилегающей к арене территории.

Сама игра получилась обоюдоострой - счет на 29-й минуте открыл Илья Кухарчук, однако уже через четыре минуты Сердар Азмун восстановил равенство. После перерыва у хозяев поля было несколько неплохих полумоментов, включая удар из-за штрафной рядом с девяткой в исполнении капитана команды Дениса Глушакова. В итоге все решили замены, сделанные главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком на 69-й минуте - вместо Артема Дзюбы и Андрея Мостового на поле вышли Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Они и отличились на 72-й и 76-й (с пенальти) минутах, принеся действующим чемпионам волевую победу. Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции заявил, что непосредственное влияние на исход матча оказало мастерство, которое у "Зенита" выше. "Игру мы проиграли за четыре минуты, допустив детские ошибки, однако претензий к игрокам у меня нет", - отметил специалист.

Наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что для его команды матч мог сложиться иначе, если бы в начале игры очень хороший момент реализовал Андрей Мостовой. "Вместо забитого мяча мы еще и пропустили, усложнили себе задачу, но вышли с честью и заслуженно победили в очень сложном матче", - подчеркнул тренер. Программа первого тура продолжится 25 и 26 июля - в воскресенье состоятся игры "Урал" - "Краснодар" (17:30), "Крылья Советов" - "Ахмат" (19:00) и ЦСКА - "Уфа" (20:00), а в понедельник пройдет встреча между "Нижним Новгородом" и "Сочи" (19:00). "Химки" во втором туре 1 августа на выезде сыграют с "Краснодаром", "Зенит" в этот же день в гостях сыграет с "Ростовом" (обе игры начнутся в 20:00 мск).

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