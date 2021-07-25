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XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболистки уступили итальянкам в стартовом матче олимпийского турнира

Следующую встречу сборная России проведет 27 июля против команды Аргентины

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в первом матче группового этапа на Олимпийских играх.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Сборные России и Италии играют в группе B с командами Турции, Китая, США и Аргентины.

Следующий матч сборная России проведет 27 июля против команды Аргентины (начало - 03:00 мск), волейболистки из Италии в этот же день встретятся со сборной Турции.

Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр.

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