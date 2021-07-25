Пловец Калиш принес команде США первое золото на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Калиш преодолел дистанцию за 4 минуты 09,42 секунды. Второе место занял его соотечественник Джей Литерлен (отставание - 0,86 секунды), третьим стал австралиец Брендон Смит (+0,96). Спортсмены преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Калишу 27 лет. Он впервые стал олимпийским чемпионом, до этого в его активе было серебро Игр 2016 года. Также на его счету две золотые, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В первый день нынешней Олимпиады разыгрывалось 11 комплектов наград, сборная США была представлена атлетами в пяти видах спорта.

Сборная США принимает участие в Олимпиадах с самых первых соревнований, прошедших в Афинах в 1896 году. В 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Всего на счету американских спортсменов 1 023 золотые, 796 серебряных и 706 бронзовых медалей. Самым титулованным американцем на Олимпийских играх является пловец Майкл Фелпс, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.