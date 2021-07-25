Пловец Калиш принес команде США первое золото на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Калиш преодолел дистанцию за 4 минуты 09,42 секунды. Второе место занял его соотечественник Джей Литерлен (отставание - 0,86 секунды), третьим стал австралиец Брендон Смит (+0,96). Спортсмены преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).
Калишу 27 лет. Он впервые стал олимпийским чемпионом, до этого в его активе было серебро Игр 2016 года. Также на его счету две золотые, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.
Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В первый день нынешней Олимпиады разыгрывалось 11 комплектов наград, сборная США была представлена атлетами в пяти видах спорта.
Сборная США принимает участие в Олимпиадах с самых первых соревнований, прошедших в Афинах в 1896 году. В 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Всего на счету американских спортсменов 1 023 золотые, 796 серебряных и 706 бронзовых медалей. Самым титулованным американцем на Олимпийских играх является пловец Майкл Фелпс, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Италия
|1
|1
|0
|2
|2
|Япония
|1
|1
|0
|2
|2
|США
|1
|1
|0
|2
|5
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|6
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|6
|Иран
|1
|0
|0
|1
|6
|Косово
|1
|0
|0
|1
|6
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|6
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|11
|Россия
|0
|1
|1
|2
|11
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|13
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|13
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|13
|Испания
|0
|1
|0
|1
|13
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|13
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|13
|Индия
|0
|1
|0
|1
|13
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|20
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|20
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|20
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|20
|Словения
|0
|0
|1
|1
|20
|Франция
|0
|0
|1
|1
|20
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|20
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|20
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|20
|Украина
|0
|0
|1
|1
|20
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|20
|Австралия
|0
|0
|1
|1