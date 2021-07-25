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XXXII летние Олимпийские игры

Пловец Калиш принес команде США первое золото на Олимпиаде в Токио

Спортсмен победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Калиш преодолел дистанцию за 4 минуты 09,42 секунды. Второе место занял его соотечественник Джей Литерлен (отставание - 0,86 секунды), третьим стал австралиец Брендон Смит (+0,96). Спортсмены преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Калишу 27 лет. Он впервые стал олимпийским чемпионом, до этого в его активе было серебро Игр 2016 года. Также на его счету две золотые, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Американские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды в стартовый день летних Олимпийских игр в Токио, это произошло впервые с Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В первый день нынешней Олимпиады разыгрывалось 11 комплектов наград, сборная США была представлена атлетами в пяти видах спорта.

Сборная США принимает участие в Олимпиадах с самых первых соревнований, прошедших в Афинах в 1896 году. В 1980 году США бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Всего на счету американских спортсменов 1 023 золотые, 796 серебряных и 706 бронзовых медалей. Самым титулованным американцем на Олимпийских играх является пловец Майкл Фелпс, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды. 

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
2США1102
5Южная Корея1023
6Венгрия1001
6Иран1001
6Косово1001
6Таиланд1001
6Эквадор1001
11Россия0112
11Сербия0112
13Румыния0101
13Бельгия0101
13Испания0101
13Тунис0101
13Нидерланды0101
13Индия0101
13Тайвань0101
20Швейцария0011
20Индонезия0011
20Мексика0011
20Словения0011
20Франция0011
20Монголия0011
20Казахстан0011
20Эстония0011
20Украина0011
20Израиль0011
20Австралия0011

 

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