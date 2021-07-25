Тунисец Хафнауи выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представитель Туниса Ахмед Хафнауи завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.
Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 43,36 секунды. Второе место занял австралиец Джек Маклафлин (отставание - 0,16 секунды), третьим финишировал представитель США Киран Смит (+0,58).
Для 18-летнего Хафнауи нынешние Олимпийские игры являются дебютными. Спортсмен из Туниса вышел в финальный заплыв с восьмым результатом. Для команды Туниса эта медаль стала второй на нынешней Олимпиаде и первой золотой.
Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|США
|1
|1
|1
|3
|3
|Италия
|1
|1
|0
|2
|3
|Япония
|1
|1
|0
|2
|3
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|6
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|7
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|7
|Иран
|1
|0
|0
|1
|7
|Косово
|1
|0
|0
|1
|7
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|7
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|12
|Россия
|0
|1
|1
|2
|12
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Австралия
|0
|1
|1
|2
|15
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|15
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|21
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|21
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|21
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|21
|Словения
|0
|0
|1
|1
|21
|Франция
|0
|0
|1
|1
|21
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|21
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|21
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|21
|Украина
|0
|0
|1
|1
|21
|Израиль
|0
|0
|1
|1