Тунисец Хафнауи выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представитель Туниса Ахмед Хафнауи завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 43,36 секунды. Второе место занял австралиец Джек Маклафлин (отставание - 0,16 секунды), третьим финишировал представитель США Киран Смит (+0,58).

Для 18-летнего Хафнауи нынешние Олимпийские игры являются дебютными. Спортсмен из Туниса вышел в финальный заплыв с восьмым результатом. Для команды Туниса эта медаль стала второй на нынешней Олимпиаде и первой золотой.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.