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XXXII летние Олимпийские игры

Тунисец Хафнауи выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

Второе место занял австралиец Джек Маклафлин , третьим финишировал представитель США Киран Смит
Ахмед Хафнауи EPA-EFE/Patrick B. Kraemer
Описание
Ахмед Хафнауи
© EPA-EFE/Patrick B. Kraemer

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представитель Туниса Ахмед Хафнауи завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 43,36 секунды. Второе место занял австралиец Джек Маклафлин (отставание - 0,16 секунды), третьим финишировал представитель США Киран Смит (+0,58).

Для 18-летнего Хафнауи нынешние Олимпийские игры являются дебютными. Спортсмен из Туниса вышел в финальный заплыв с восьмым результатом. Для команды Туниса эта медаль стала второй на нынешней Олимпиаде и первой золотой.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград. 

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2США1113
3Италия1102
3Япония1102
3Тунис1102
6Южная Корея1023
7Венгрия1001
7Иран1001
7Косово1001
7Таиланд1001
7Эквадор1001
12Россия0112
12Сербия0112
12Австралия0112
15Румыния0101
15Бельгия0101
15Испания0101
15Нидерланды0101
15Индия0101
15Тайвань0101
21Швейцария0011
21Индонезия0011
21Мексика0011
21Словения0011
21Франция0011
21Монголия0011
21Казахстан0011
21Эстония0011
21Украина0011
21Израиль0011

 

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